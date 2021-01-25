Анапа, Краснодарский край, , 22:51 — REGNUM Ликвидация пожара на площади две тысячи квадратных метров идёт под городом Анапой, 25 января сообщили в пресс-службе управления МЧС Краснодарскому краю.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 25 января 2021 г. поступило сообщение о том, что произошло возгорание камыша в плавнях реки Анапка в станице Анапская, муниципальное образование город-курорт Анапа. Площадь активного горения 2000 кв. м», — говорится в сообщении.

В ликвидации пожара участвуют 94 человека (из них 60 — из МЧС РФ), задействовано 33 единицы техники. Угрозы населённым пунктам, отметили в МЧС, нет.

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