Сантьяго, , 08:41 — REGNUM Власти Чили выразили раскаяние в связи с распространением паники из-за ошибочного предупреждения о цунами, которое заставило жителей побережья эвакуироваться в срочном порядке, сообщает 25 января CNN.

Министерство внутренних дел Чили разослало 24 января предупреждение о землетрясении в 216 килломентрах к северо-востоку от чилийской научной базы О’Хиггинс на Антарктическом полуострове. В предупреждении министерство также призвало жителей побережья Антарктиды эвакуироваться из-за приближающегося цунами.

По ошибке сообщение об эвакуации было разослало по всей стране, призывая население покинуть прибрежные территории.

Представители министерства заявили, что сожалеют об ошибке и неудобствах, которые были вызваны техническими неполадками. Предостережение о цунами в Антарктике позже было снято.

Однако разъяснения последовали слишком поздно и жители всех побережий успели запаниковать и начать покидать свои дома.

Чилийский горный центр сообщил, что после землетрясения рабочие, горнодобывающие предприятия и объекты не пострадали.