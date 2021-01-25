Краснодар, 25 января 2021, 22:33 — REGNUM Башенный кран опрокинулся на одной из строительных площадок в Краснодаре, в результате погибли два человека, сообщает 25 января пресс-служба краевого управления Следственного комитета.
Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются.
«По факту гибели мужчины предположительно 1952 года рождения и женщины предположительно 1966 года рождения в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде на строительном объекте организована доследственная проверка», — указано в сообщении СК.
Причины и подробности трагедии выясняются.
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