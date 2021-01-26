Тамаулипас, , 08:39 — REGNUM На границе Мексики и США найдено 19 сожженных трупов. Тела обнаружены в кузовах трех пикапов на границе штатов Нуэво-Леона и Тамаулипас, сообщает 25 января BBC

Расследование показало, что жертвы были застрелены, а после подожжены. Есть причины полагать, что убийства произошли в ходе столкновения двух преступных банд.

В этой местности орудуют наркогруппировки, а мигранты пытаются пересечь границу и попасть в Техас.

Представитель полиции сообщил, что жертвами могут быть мигранты без документов.

Северная часть штата Тамаулипас известна убийствами и пропажами людей, которые часто приписывают делящим территорию наркокартелям.

Правительство Мексики борется с так называемой «войной наркотиков». Представители госуправления часто обвинялись в расправе с подозреваемыми, которые пропадали после допросов.

На месте преступления началось расследование, чтобы определить, были ли убитые мигрантами, пытающимися попасть в США из Гватемалы.

Ежегодно тысячи людей из Центральной Америки пытаются попасть, часто пешком, из Мексики в США. Таким бегством многие спасаются от нищеты и насилия.