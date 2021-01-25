Ижевск, , 22:04 — REGNUM В Ижевске произошел порыв трубопровода системы отопления на перекрестке улиц Ленина и Сивкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В результате аварии без отопления остались 23 многоквартирных дома. В ведомстве уточнили, что социальные объекты в аварийную зону не попали.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада ООО «Удмуртские коммунальные системы», в составе которой пять человек и две единицы техники.

Отметим, в настоящее время температура воздуха в Ижевске составляет — 2 °C.