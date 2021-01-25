Куритиба, Бразилия, , 21:21 — REGNUM В результате ДТП с пассажирским автобусом в Бразилии, по уточнённым данным, погиб 21 человек, ещё 33 человека пострадали, сообщает портал G1.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в госпитали в населённых пунктах Жоинвилль и Куритиба. Состояние семерых из них оценивается медиками как тяжёлое.

Напомним, крупная авария произошла 25 января на территории южного бразильского штата Парана. Автобус, в котором находилось 59 человек, врезался в отбойник и вылетел в кювет.

Причины аварии пока не называются, полиция расследует все обстоятельства произошедшего.

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