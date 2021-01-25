Уфа, 25 января 2021, 21:19 — REGNUM Крупный пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, удалось локализовать, сообщает 25 января госкомитет Башкирии по ЧС.
«Возгорание на «Уфаоргсинтез» локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно», — указано в опубликованном сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез» произошло возгорание, пожар охватил две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке.
В результате погиб человек, еще один пострадавший госпитализирован.
Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре на «Уфаоргсинтезе» погиб человек