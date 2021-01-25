Уфа, , 21:19 — REGNUM Крупный пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе, удалось локализовать, сообщает 25 января госкомитет Башкирии по ЧС.

«Возгорание на «Уфаоргсинтез» локализовано. Угроза распространения огня отсутствует. Оперативные службы ведут охлаждение соседнего оборудования. Сил и средств достаточно», — указано в опубликованном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез» произошло возгорание, пожар охватил две емкости с нефтепродуктами на открытой площадке.

В результате погиб человек, еще один пострадавший госпитализирован.

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