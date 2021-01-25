Екатеринбург, , 19:44 — REGNUM В Екатеринбурге началась проверка по факту информации об обрушении на железнодорожном вокзале декоративных потолочных панелей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным СМИ, инцидент произошёл в одном из переходов. В итоге при выходе из тоннеля посетители вынуждены преодолевать препятствия.

Результаты проверки проконтролирует уральский транспортный прокурор. В случае выявления случаев бездействия либо другого ненадлежащего исполнения обязанностей, которое ставить здоровье граждан под угрозу, ведомство примет соответствующие меры реагирования.