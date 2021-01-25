Мурманск, , 19:17 — REGNUM В мурманском филиале ВГТРК сегодня, 25 января, прошли обыски. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно сведениям источников, обыск был также проведён в квартире директора филиала Александра Волкова. Предварительно, обыски связаны с финансовыми злоупотреблениями, изъята соответствующая документация.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад сотрудники ОБЭП провели обыски в мурманской мэрии в связи с делом о нецелевом расходовании средств.