Нижневартовск, Югра, , 19:11 — REGNUM В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 25 января из-за сильного мороза на сутки задерживается вылет авиарейса в Томск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Регулярный рейс авиакомпании «Руслайн» Нижневартовск — Томск должен был вылететь в 11:40 по местному времени (09:40 мск). Его пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий на 26 января на 11:30 по местному времени (09:30 мск). Отметим, что 25 января в Нижневартовске температура воздуха ниже минус 40 градусов по Цельсию.

На рейс зарегистрировано 36 пассажиров. В настоящее время 11 из них размещены в гостинице, остальные находятся по месту жительства, отмечают в прокуратуре.