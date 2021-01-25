Мапуту, , 19:08 — REGNUM Жертвами тропического шторма «Элоиза» на юго-востоке Африки стали 12 человек, передаёт 25 января eNCA.

Так, в Зимбабве погибли три человека, в Эсватини — два, один — на Мадагаскаре. Больше всего погибших — шестеро — в Мозамбике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мозамбике из-за шторма «Элоиза» почти семь тысяч человек потеряли крышу над головой: они вынуждены были оставить свои жилища, чтобы не утонуть.

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