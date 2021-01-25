Куритиба, Бразилия, , 18:59 — REGNUM Девять человек получили травмы и 12 погибли в дорожной аварии в штате Парана (Бразилия) 25 января, сообщает G1.

По данным местной полиции, в ДТП попал автобус, в котором ехали 59 человек. Авария произошла в 14:30 мск.

Во время движения автобус врезался в отбойник, а затем его выбросило в кювет. Проводятся спасательные работы, пострадавших госпитализировали в города Жоинвилль и Куритиба.

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