Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Техасец с пистолетом и амуницией был арестован около Белого дома после того, как он сказал офицеру, что «нуждается в информации об Овальном кабинете». Об этом 25 января сообщает CBS.

Масиас Сантьяго, 37-летний житель Мидланда, штат Техас, припарковал свой пикап и спросил офицера в униформе — может ли он припарковаться здесь. После он добавил комментарий насчет информации об Овальном кабинете.

Офицер заметил кобуру внутри пикапа Сантьяго и спросил, есть ли у того оружие, на что Сантьяго ответил: «да». Об этом сообщается в документах полицейского участка.

Во время обыска у него нашли пистолет 40 калибра без лицензии, боеприпасы и открытый ящик с 79 патронами.

Сантьяго арестовали за отсутствие документов на оружие, незарегистрированные боеприпасы и незаконную транспортировку пистолета, сообщил репортер для CBS WUSA-TV.

После инаугурации Джо Байдена 13 января Вашингтон начал медленно распускать охрану и открывать мосты.

Большинство солдатских взводов до сих пор расставлены по всей территории Вашингтона. Примерно 5 тысяч солдатов Национальной гвардии США остались в столице до марта, сообщили официальные источники Белого дома.