Баку, , 18:40 — REGNUM В одном из пригородных районов Баку произошел взрыв в жилом доме, сообщает 25 января МЧС республики Азербайджан.

На данный момент известно о частичном разрушении здания, из-под завалов спасены женщина и ребенок. По мнению специалистов ведомства, под завалами могут быть еще люди.

После взрыва начался пожар, ударной волной были выбиты окна в расположенных рядом домах. Причины взрыва пока не установлены.

Информация уточняется.

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