Сургут, Югра, , 18:34 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) из детского сада 25 января из-за прорыва трубы были эвакуированы 58 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

ЧП произошло утром в детском саду «Журавушка» на Университетской улице. Во время аварии сработала пожарная сигнализация. Понадобилась эвакуация всех находящихся в детском саду — 30 детей и 28 человек персонала. Пострадавших нет.

От МЧС России на место происшествия выезжали 35 человек и девять единиц техники. В здании «Журавушки» работает бригада по ремонту системы отопления.