Стамбул, Турция, 25 января 2021, 17:21 — REGNUM Подозреваемый в нападении с ножом на российских граждан задержан в Стамбуле, сообщает 25 января РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.
По утверждению источника, злоумышленник психически болен.
Ранее СМИ сообщали, что вечером 24 января сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. ранил ножом трех граждан России.
Уточняется, что ранены две женщины и один мужчина, которые сейчас госпитализированы.
По данным полиции, пострадавшие не являются российскими туристами, они обладают видом на жительство в Турции.
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