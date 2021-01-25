Стамбул, Турция, , 17:21 — REGNUM Подозреваемый в нападении с ножом на российских граждан задержан в Стамбуле, сообщает 25 января РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.

По утверждению источника, злоумышленник психически болен.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 24 января сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. ранил ножом трех граждан России.

Уточняется, что ранены две женщины и один мужчина, которые сейчас госпитализированы.

По данным полиции, пострадавшие не являются российскими туристами, они обладают видом на жительство в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Троих граждан России ранили ножом в Стамбуле