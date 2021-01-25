История вопроса

В большинстве случаев происшествия с гражданами России за границей, - это транспортные аварии или криминал. Это могут быть авиа- или морские катастрофы, дорожно-транспортные происшествия. Обычное дело – кражи в отелях или на улицах. Реже – теракты против туристов.

Не удивительно, когда несчастные случаи происходят с теми, кто занимается экстремальным туризмом, таким как альпинизм или сплав по горным рекам. Но в некоторых случаях плачевно заканчиваются простые туристские развлечения, такие как купание в море или катание на аттракционах.

Иногда несчастные случаи происходят по вине работников туриндустрии. Например, при купании в неположенном месте, несоблюдения санитарных правил или ненадлежащем устройстве туристской инфраструктуры.

В некоторых случаях виновниками происшествий являются сами туристы из-за злоупотребления алкоголем и неадекватного поведения. Незнание местных законов может привести к большим расходам или даже к уголовному преследованию. К примеру, российский турист чуть не попал в тюрьму в Шри-Ланке, когда ударил надоедливую обезьяну.

К сожалению, нередки случаи, когда туристы застревают за границей или не могут вселиться в отель по вине туроператоров. Иногда это неквалифицированная работа туристской индустрии, а иногда – откровенные злоупотребления.

Отдельная категория неприятностей – захват российских граждан за границей на основании претензий недружественных иностранных государств. Зачастую такие действия не имеют под собой законных оснований.

Ежегодно за рубежом погибают около 500 граждан России.

