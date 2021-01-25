Архангельск, 25 января 2021, 16:47 — REGNUM Архангельские полицейские задержали двух мужчин, ограбивших накануне Нового года отделение «Сбера».
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России, установить личности преступников помогли камеры видеонаблюдения. Правоохранители, в частности, обратили внимание на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена.
Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников и под капотом автомобиля одного из преступников. Задержанные дали признательные показания.
Как сообщало ИА REGNUM, за помощь в поиске преступников «Сбер» объявлял вознаграждение 1 млн рублей.