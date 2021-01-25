Архангельск, , 16:47 — REGNUM Архангельские полицейские задержали двух мужчин, ограбивших накануне Нового года отделение «Сбера».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России, установить личности преступников помогли камеры видеонаблюдения. Правоохранители, в частности, обратили внимание на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена.

«В результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления двух жителей Архангельска. Один из них — руководитель службы безопасности одного из торговых центров. Второй фигурант — сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка. По версии следствия, он содействовал в разработке плана разбойного нападения и обеспечил условия для его реализации, находясь в день совершения преступления на рабочем месте», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников и под капотом автомобиля одного из преступников. Задержанные дали признательные показания.

Как сообщало ИА REGNUM, за помощь в поиске преступников «Сбер» объявлял вознаграждение 1 млн рублей.