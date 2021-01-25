Нижний Новгород, 25 января 2021, 16:40 — REGNUM На Канавинском рынке в Нижнем Новгороде случился крупный пожар, в результате которого сгорело большое количество торговых палаток. Об этом сообщили в региональном управлении министерства чрезвычайных ситуаций.
Возгорание произошло в ночь на 24 января. Площадь пожара составила свыше 300 квадратных метров.
Прибывшим на место происшествия пожарным удалось потушить огонь спустя полтора часа с момента поступления на пульт дежурного сообщения о возникшем пожаре.
Погибших и пострадавших нет. Предположительной причиной возгорания в МЧС назвали нарушение правил монтажа электрооборудования.