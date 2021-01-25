Бишкек, , 16:39 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали мужчину, пытавшегося привезти крупную партию наркотиков из Иссык-Кульской области в Бишкек. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В ходе спецмероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков милиционеры остановили ехавшую в столицу машину, пассажир которой вез 1 кг 330 г конопли в трехлитровой банке.

Наркоперевозчика водворили в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовное дело.

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