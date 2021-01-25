Тюмень, , 16:28 — REGNUM В Тюмени нашли компанию подростков из Боровского, которые ушли утром 24 января и не вернулись. Об этом сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тюменской области.

Напомним, школьников в возрасте от 13 ло 15 лет, которые ушли из дома и не выходили на связь, искали родители, полицейские, спасатели, волонтёры. По информации издания, их нашли на чердаке многоэтажного дома в Восточном микрорайоне Тюмени.

В настоящий момент обстоятельства происшествия выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних.

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