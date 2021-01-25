Тюмень, , 16:15 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в истязании 12-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что 37-летний обвиняемый в течение двух лет систематически истязал падчерицу 2008 года рождения. Девочка наказывалась за любую провинность побоями лопаткой для обуви, мылом, завёрнутым в полотенце. Отчим закручивал ей руки за спину. Не выдержав истязаний, девочка сбежала из дома в ноябре 2020 года. Когда её нашли, она рассказала полицейским о невыносимой жизни дома.

Обвиняемый по ходатайству следователя судом заключён под стражу, и вину в истязаниях признал. Уголовное дело п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») направлено в суд.