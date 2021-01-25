Элиста, , 16:13 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта обнаружили в Элисте несанкционированный питомник, в котором содержатся стаи собак. По имеющимся сведениям, хозяин одного из домовладений в Северо-Западном районе держит животных в тесном тёмном помещении и морит их голодом.

«Несанкционированный питомник в народе прозвали концлагерем для собак. От чувства голода они грызут друг друга, страшный вой и зловонный запах разносятся по всей округе. После того как туда привозят новых животных, прежних выживших питомцев отпускают на свободу. Но они настолько уже обозлены на мир, что ведут себя, как волки, нападая на людей агрессивной стаей. Мы боимся выходить на улицу», — пояснила жительница Элисты Татьяна Ланцинова.

Общественники сетуют, что чиновники открещиваются от проблемы, так как в республике нет специализированного приюта для бездомных животных.

Прокуратура республики уже начала разбираться в ситуации. Сотрудники надзорного ведомства проверят «соблюдение требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными».