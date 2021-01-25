Архангельск, , 16:05 — REGNUM В Архангельске возбуждено уголовное дело после гибели четырех человек в дорожно-транспортном происшествии.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, аварий произошла накануне, 24 января, на трассе «Архангельск — Северодвинск». Житель областного центра, управляя автомобилем ВАЗ 21 093 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Hyundai Tucson».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и несовершеннолетний пассажир иномарки, а также пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 24 января под Мурманском при столкновении легкового автомобиля и грузвика погибли четыре человека.