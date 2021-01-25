Душанбе, , 16:00 — REGNUM Двенадцать человек получили травмы после взрыва газового баллона в кафе «Самарканд» в таджикистанском Педжикенте, сообщили 25 января в пресс-службе МВД Таджикистана.

Все пострадавшие лица госпитализированы. По данным МВД, взрыв произошел из-за несоблюдения правил техники безопасности. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на строительном рынке «Султон Кабир» в Душанбе произошел крупный пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрической сети. К тушению пожара привлекли более 500 человек.