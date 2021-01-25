Джакарта, , 15:37 — REGNUM Полиции Индонезии удалось опознать тела ещё четырех погибших в результате крушения лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

«Таким образом, идентифицированы ещё четверо жертв авиакатастрофы, включая двоих детей. Установлены личности 53 погибших», — говорится в заявлении полиции.

Кроме того, 46 опознанных тел передали семьям погибших для захоронения.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Sriwijaya Air упал сразу после взлета 9 января 2021 года. На борту самолета находились 62 человека.

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