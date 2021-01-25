Луганск, , 15:27 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из гранатомётов позиции Народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Золотое-5. Об этом сообщили 25 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боевики 92-й бригады [ВСУ] с позиций вблизи населённого пункта Золотое-4 обстреляли из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия район населённого пункта Золотое-5», — сказано в сообщении.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР с применением гранатомётов АГС и стрелкового оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК