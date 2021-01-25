Луганск, 25 января 2021, 15:27 — REGNUM Украинские силовики обстреляли из гранатомётов позиции Народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Золотое-5. Об этом сообщили 25 января в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования три раза обстреляли территорию ДНР с применением гранатомётов АГС и стрелкового оружия.
Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК