Джакарта, , 15:15 — REGNUM Пятеро индонезийских жителей погибли из-за утечки газа в результате проекта строительства электростанции в провинции Северная Суматра, сообщает CNN Indonesia.

Десятки местных жителей были срочно отправлены в больницу из-за отравления. Пять человек погибли из-за отравления ядовитыми газами.

По данным источника, 25 января 2021 года жители пытались закрыть источник, из которого выделялся ядовитый газ. В результате 20 человек упали в обморок.

Строительные работы на месте инцидента временно прекращены.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел в районе автозаправочной станции (АЗС) в индонезийском городе Сурабая вечером 24 января 2021 года.

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