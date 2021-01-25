Люблин, Польша, , 15:15 — REGNUM 23 января во время празднования свадьбы в польском Люблине погиб один из гостей — 50-летний мужчина. Его окровавленным обнаружили возле входа в дом, где проходило торжество. По подозрению в убийстве задержан жених. Об этом передает Onet.pl.

«Мы получили уведомление о том, что перед домом был окровавленный мужчина, гость свадьбы. Когда полицейские прибыли в указанное место, там уже была скорая помощь. Реанимационные мероприятия продолжались. К сожалению, мужчина скончался в больнице через два часа после его обнаружения», — сообщил Камил Карбовничек из воеводского управления полиции в Люблине.

В полиции также сообщили, что опросили остальных гостей свадьбы и пришли к выводу, что подозреваемым в убийстве гостя мог быть 25-летний жених. «По словам ряда гостей, между женихом и погибшим был конфликт, переросший в драку. Но потом жених вернулся за стол», — сообщил Карбовничек.

Жених задержан, проводится расследование, изучаются записи камер видеонаблюдения.