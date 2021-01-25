Казань, , 15:30 — REGNUM В адрес главного управления МЧС России по РТ через социальные сети поступило обращение граждан о нелегальной ледовой переправе через реку Нокса между поселками Привольный и Вознесенское города Казани. Инспекторы выехали на место, где информация подтвердилась.

Главу администрации Советского района информировали о данном инциденте. К месту неправомерной переправы была направлена свободная мобильная группа для установления ограждений, запрещающих аншлагов и привлечения к административной ответственности нарушителей. Согласно регионального законодательства, выезд на лед автотранспорта в местах, где нет оборудованных ледовых переправ, запрещен. За несанкционированный съезд автотранспорта на лед нарушителей ждет штраф.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в декабре 2020 года в Татарии по маршруту Аракчино-Верхний Услон открыли самую длинную в республике ледовую переправу. Готовность дороги через Волгу на толщину льда и наличие всех необходимых технических условий проверяли сотрудники центра государственной инспекции по маломерным судам.

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