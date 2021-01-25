Балахна, Нижегородская область, , 15:11 — REGNUM Смертельное ДТП произошло в Балахнинском районе Нижегородской области 22 января. На участке дороги поселок Дубравный — Большое Козино водитель иномарки выходил на обгон и сбил пешехода. Возбуждено уголовное дело, водитель отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области 25 января.

Погибшая 27-летняя нижегородка вместе с мужем и сыном шла к детскому саду. По свидетельствам очевидцев, увидев что на них мчится неуправляемый автомобиль молодая женщина закрыла собой мужа и маленького сына. Основной удар пришелся на нее и нижегородка скончалась на месте. Ее супруг и ребенок живы.

Нижегородские СМИ сообщают, что водитель раннее не привлекался к административной ответственности, на момент ДТП не прибывал в состоянии алкогольного опьянения. Его водительский стаж был около 37 лет.

Подозреваемому может грозить до пяти лет лишения свободы.