Волгоград, , 15:23 — REGNUM Деятельность подпольного игрового клуба пресечена сотрудниками правоохранительных органов в Дзержинском районе Волгограда. Во время спецоперации в зале застали более 20 игроков, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, организаторы незаконного заведения открыли клуб в нежилом строении на улице Южно-Украинской весной 2020 года. В зале установили более 60 игровых аппаратов и терминалов. В момент спецоперации, в которой участвовали следователи и сотрудники УФСБ при силовой поддержке Росгвардии, в подпольном казино находились свыше 20 игроков и администратор.

Возбуждено уголовное дело. Членам организованной группы грозит до шести лет лишения свободы.