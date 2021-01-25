Найроби, , 14:33 — REGNUM По меньшей мере 10 человек были убиты за последнюю неделю в ходе продолжающейся операции по изъятию огнестрельного оружия в округах Капедо, Баринго и Туркана. Об этом сообщает The Nation.

Среди погибших — четверо полицейских, еще пятеро получили серьезные ранения. Шесть гражданских лиц также были застрелены при невыясненных обстоятельствах.

По словам регионального координатора Джорджа Натембеи, никаких арестов произведено не было.

«Мы хотим применить силу, чтобы вернуть огнестрельное оружие, использованное для развязывания хаоса», — сказал Натембеи.

Сотрудники группы безопасности, участвовавшие в операции по изъятию незаконного огнестрельного оружия, разбили лагеря в районах Ломело, Капедо, Напеитом, Амеяне, Силале и Надоме. В этом регионе была развернута бронетехника, а также полицейские вертолеты.