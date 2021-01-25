Волгоград, , 14:03 — REGNUM Заместитель начальника одной из исправительных колоний Волгоградской области и его подчинённый задержаны по подозрению в получении взяток и мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального УМВД. Полтора года сотрудник ФСИН получал зарплату, не приходя на работу, а начальник за деньги «закрывал» глаза на эти прогулы.

Младший инспектор отдела охраны ежемесячно передавал своему начальнику от 10 до 17 тысяч рублей. Руководитель соглашался не замечать постоянное отсутствие подчинённого на рабочем месте. Прогульщик за полтора года получил из бюджета зарплату на общую сумму 570 тысяч рублей, а замначальника колонии «заработал» на сотруднике 190 тысяч рублей. Оба были задержаны с поличным и дали признательные показания.

Возбуждены уголовные дела. Замначальника колонии отправили под домашний арест.