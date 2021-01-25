Мурманск, , 13:42 — REGNUM В Мурманской области полиция проводит проверку в связи ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Уголовное дело не возбуждено, виновник аварии погиб», — уточнили в ведомстве.

Напомним, авария произошла накануне, 24 января, в районе 1201 км трассы Р-21 «Кола». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в грузовик. От полученных травм все находившиеся в легковой машине люди — водитель и три пассажира — скончались на месте аварии. Несовершеннолетних среди жертв ДТП нет. В момент аварии на дороге была сильная метель.