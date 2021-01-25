Джакарта, , 13:37 — REGNUM Спасатели Индонезии продолжат поиски памяти звукозаписывающего устройства рухнувшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

«Поисково-спасательная операция будет продолжена в понедельник, 25 января 2021 года. Совместная группа будет искать память звукозаписывающего устройства», — говорится в заявлении национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии.

Сотрудники ВМС Индонезии отдыхали после многих дней поисков на месте крушения лайнера.

ВМС Индонезии подозревают, что часть звукозаписывающего устройства самолета погрязла в грязи, что значительно осложняет поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, полиции Индонезии удалось установить личности 49 погибших при крушении лайнера в Индонезии. 40 тел передали семьям погибших для захоронения.

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