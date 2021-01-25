Москва, , 13:24 — REGNUM В Москве наряду с другими уголовным делами возбудили еще одно дело о нарушении санитарных норм, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Незаконная акция протеста на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

По словам собеседника издания, дело возбуждено по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», «Хулиганство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а также три дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как сообщало ИА REGNUM, незаконные акции протеста прошли в ряде городов России 23 января. Подстрекателями к беспорядкам выступили сторонники блогера Алексея Навального, находящегося под стражей. При этом организаторы беспорядков пытались активно вовлечь в них несовершеннолетних. В ряде городов взрослые протестующие просто прикрывались несовершеннолетними от силовиков.

По информации оппозиционного правозащитного ресурса ОВД-инфо, в ходе несанкционированных акций было задержано свыше 3,4 тыс. человек.

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