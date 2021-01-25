Кабул, , 12:59 — REGNUM Бронированный автомобиль посольства Италии в Афганистане подорвали в Кабуле. Об этом 25 января сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

«Автомобиль, который подвергся нападению, принадлежит посольству Италии. В нём находились афганские сотрудники посольства», — заявил источник.

Также он рассказал, что в результате подрыва автомобиля один человек получил легкие ранения. При этом отмечается, что в результате инцидента также был поврежден автомобиль, относящийся к министерству экономики Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в столице Афганистана Кабуле неизвестные подорвали автомобиль, в котором находились сотрудники Центрального банка (ЦБ) страны.