Порт-Морсби, , 12:50 — REGNUM У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает 25 января Геологическая служба США.

Отмечается, что землетрясение произошло в 07:53 по времени UTC (10:53 мск) в 24 км к юго-западу от города Кокопо.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 100 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года землетрясение магнитудой 5,0 произошло на территории Папуа — Новой Гвинеи в 54 километрах к западо-юго-запада от города Пангуна.

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