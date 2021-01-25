Прибайкальский район, Бурятия, , 12:40 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии найдено тело пропавшего ранее 63-летнего местного жителя Александра Клюнкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Тело мужчины, предварительно — без признаков насильственной смерти, обнаружено в п. Ильинка на территории дома, в котором никто не проживает», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, мужчина ушёл из дома 4 декабря и не вернулся. Родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении на следующий день.