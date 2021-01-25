Чита, , 12:22 — REGNUM В Чите отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа на оперативном совещании в правительстве Забайкалья. Её слова цитирует сегодня, 25 января, пресс-служба краевого правительства

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«К сожалению, по Чите отмечается незначительное превышение эпидемиологического порога — на 5%. Прирост составил 16% по населению по сравнению с прошлой неделей. Среди взрослых роста заболеваемости нет, уровень остался таким же», — пояснила Светлана Лапа.

Она также добавила, что среди школьников наблюдается снижение по эпидпорогу на 16%. Среди детей от 3 до 6 лет показатель остается ниже на 22%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 января ричина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у троих человек (+10 за выходные дни). Общее число жертв нового вируса составляет уже 622.

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