Бамако, , 12:15 — REGNUM По меньшей мере шесть солдат в Мали были убиты во время двух нападений боевиков вблизи границы с Буркина-Фасо. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление вооруженных сил Мали.

В соответствии с заявлением, военные «решительно отреагировали» на одновременные нападения на две базы ранним утром в воскресенье, 24 января, в Булкесси и Мондоро.

В заявлении нападавших описали как «террористов» и отметили, что 30 из них были убиты.

Район на границе Мали и Буркина-Фасо стал центром деятельности боевиков.