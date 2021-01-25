Северобайкальский район, Бурятия, , 12:00 — REGNUM В Северобайкальском районе Бурятии завершился процесс над бывшим сотрудником полиции, обвиняемого в превышении полномочий с применением насилия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 30-летний мужчина признан виновным.

По данным следствия, 10 августа 2020 года замруководителя отдела уголовного розыска в районе применил запрещённые методы дознания к местной жительнице. Ранее она была задержана по подозрению в краже телефонов у своих знакомых.

«Принуждая женщину признаться в хищении, полицейский в присутствии двух подчиненных сотрудников, применил к ней насилие, причинив телесные повреждения», — отметили в управлении.

В результате бывший страж порядка приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он на два года лишён права работать в правоохранительных органах.

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