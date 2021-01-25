Саратов, , 12:22 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие выходные из-за неочищенных крыш пострадали шесть жителей. Об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на облминздрав.

Так, от падения сосулек в субботу в Заводском районе Саратова погиб 12-летний ребенок. По улице Советской пострадала 46-летняя женщина, которую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

В результате падений из-за гололеда различные травмы получили четыре человека, в том числе 13-летний подросток.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове днём 23 января с крыши пятиэтажного дома 33А на улице Азина произошло обрушение льда. Травму, несовместимую с жизнью, получил 11-летний мальчик.

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