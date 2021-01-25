Дятьковский район, , 12:03 — REGNUM Самодельный пистолет и патроны к нему изъяли полицейские у 58-летнего жителя посёлка Дружба Дятьковского района Брянской области. Пригодность оружия к стрельбе установит экспертиза, сообщили ИА REGNUM 25 января в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские проводили обыск у местного жителя в рамках ранее возбуждённого уголовного дела. Хозяин домовладения пояснил, что нашёл пакет с пистолетом около мусорного бака, а патроны — в лесу недалеко от дома. Находки решил оставить себе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.