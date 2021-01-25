Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 25 января 2021, 11:51 — REGNUM На Ямале 25 января вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», который выполнял коммерческий рейс Бурэнерго-ВЖК Находка, вернулся на взлётную площадку из-за отказа автопилота. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
На борту воздушного судна находились 20 пассажиров и три члена экипажа. Посадка вертолёта произведена благополучно, пострадавших нет, сообщают в ведомстве.
Уральской транспортной прокуратурой организована проверка причин авиапроисшествия.