Чита, , 11:36 — REGNUM Сильный снегопад осложнил работу международного аэропорта Чита. Как сообщает сегодня, 25 января, его пресс-служба, в связи со штормовым предупреждением авиарейсы временно приостановлены, ориентировочно — до 12:00 по местному времени.

Согласно данным аэропорта, задерживаются четыре рейса: два самолета из Москвы, один из Иркутска и один из Новосибирска.

Напомним, аэропорт Чита относится к аэропортам федерального значения и имеет статус международного аэропорта. Аэропорт класса «V». Аэродром класса «В». В связи с выпавшим снегом, на дорогах Забайкальского края наблюдается снежный накат и гололедица. Некоторые участки автодорог могут представлять опасность для водителей и пешеходов, предупреждают в региональном ГУ МЧС РФ.