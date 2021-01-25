Бамако, , 11:32 — REGNUM Представители вооруженных сил Франции, принимающие участие в антитеррористической операции «Бархан» в Мали, вытеснили из центра столицы страны Бамако группировку боевиков. Об этом сообщают вооруженные силы Мали на официальной странице в социальной сети Twitter.

«Благодаря быстроте реагирования и координации между армией Мали и вооруженными силами Франции, террористов удалось вытеснить из города», — говорится в сообщении.

Что за группировка, пока не уточняется.

Напомним, 15 января аффилированная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Джамаат Наср Аль-Ислам Ва Аль-Муслимин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт 8 января 2021 года на территории Мали.