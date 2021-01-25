Волгодонск, Ростовская область, , 11:22 — REGNUM Ремонт аварийного канализационного коллектора в Волгодонске Ростовской области оценили в 188,5 млн рублей. Такая сумма необходима для полной перекладки трубопровода подводящего коллектора протяжённостью около двух километров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Средства на обновление трубопровода планируется выделить из бюджетов двух уровней — регионального и муниципального. Глава региона Василий Голубев поручил «максимально ускорить подготовку документации и конкурсных процедур». Вся работа может выполнена за семь месяцев, уточнили власти.

В настоящее время ремонт образовавшихся провалов на коммунальном объекте ведётся в непрерывном режиме. Одновременно ведётся прочистка трубопровода от иловых отложений. Однако из-за аварийного состояния коллектора аварийные ситуации возникают снова.

ИА REGNUM напоминает, что в Волгодонске действует режим ЧС, введённый в декабре 2020 года. Нормативный срок службы канализационного коллектора истёк около десяти лет назад.

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