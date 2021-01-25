Уфа, , 11:21 — REGNUM Уголовное дело после смерти рабочего на строительной площадке возбуждено в Уфе. Об этом 25 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что несчастный случай произошел в ноябре прошлого года на стройплощадке по улице Чернышевского. 27-летний рабочий выполнял строительно-отделочные работы и упал с 16 этажа строящегося дома. В результате мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

По версии следствия, подрядная организация нарушила требования безопасности и охраны труда при производстве строительных работ: на 16 этаже строящегося дома не было защитных ограждений и предупреждающих знаков безопасности. Следователи считают, что это и привело к трагедии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности, повлекших смерть рабочего. Расследование дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии сообщили о снижении числа случаев производственного травматизма